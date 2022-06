Handball : Verstärkung für Königshof und Gartenstadt

Krefeld Oberligist Adler verpflichtete den erfahrenen Rückraumspieler Simon Ciupinski aus Ratingen, Bezirksligist SSV Torwart Dominik Heesen, der zuletzt beim Ligakonkurrenten VfB Homberg spielte.

„Wir sind froh, dass sich Simon für uns entschieden hat. Er wird uns in entscheidenden Situationen weiterhelfen können. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der viel für seine Nebenleute tut. Wir hoffen, dass unser Rückraum so mehr Tiefe gewinnt und nochmals variabler wird“, erklärte Sebastian Bartmann, Kreisläufer und Vorstandsmitglied des Vereins.

Simon Ciupinski ist nach Joshua Rippelmeier, der zuletzt beim Ligakonkurrenten VfB Homberg spielte, der zweite Neuzugang des Oberligisten. Ciupinski spielte zuletzt in Ratingen in der Nordrheinliga. Der 33-Jährige verfügt aber auch über Erfahrungen in der 2. und 3. Liga. Ciupinski kann sowohl als Spielmacher als auch als Linksaußen spielen und trug bereits unter anderem das Trikot der HSG Krefeld, des VfL Eintracht Hagen sowie des TV Korschenbroich und TuSEM Essen.

Auch Bezirksligist SSV Gartenstadt freut sich auf die Rückkehr von Dominik Heesen spielte. Mit der A-Jugend der HSG Düsseldorf wurde der heute 29-Jährige 2010 Deutscher Meister, zudem spielte er mit der HSG Krefeld vier Jahre lang in der 3. Liga. „Dominik ist schon immer Teil des Vereins gewesen und soll mit seiner Erfahrung und dem Vermögen uns die nötige Ruhe und Sicherheit geben, die in den entscheidenden Spielen gegen direkte Konkurrenten gefehlt hat. Er wird auf eine hungrige Mannschaft treffen, die wieder mit ordentlichem Trainingskonzept angreifen will. Lange brauchte ich ihn nicht überreden. Er will genau wie alle mit dem SSV nochmal angreifen“, sagte Coach Dennis Glavahn. Schon in der Jugend und bei den Senioren spielte Heesen bereits dreimal beim SSV. „Ich möchte gerne kürzertreten, weil demnächst auch die Familienplanung ansteht. Zudem habe ich mit sehr vielen Leuten von Gartenstadt immer noch Kontakt und treffe mich regelmäßig mit ihnen. Die letzten paar Handballjahre möchte ich gerne noch mal in meinem Heimatverein erleben und mit der 1. Herren gemeinsam den Aufstieg schaffen“, sagt Heesen.