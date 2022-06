Wasserball : U14 der SVK ist das viertbeste Team in Deutschland

Krefeld Auch wenn der Sprung auf‘s Treppchen knapp verpasst wurde, so ist der vierte Platz für die Wasserballer U14 der Schwimmvereinigung Krefeld bei den Deutschen Meisterschaften doch ein großer Erfolg.

(RP) Das Finale der vier besten U14 Mannschaften wurde in Nürnberg ausgetragen. Das Team der SVK trat mit Trainer Marco Halb und Co-Trainer Nick Friedrichs gegen die Mannschaften aus Nürnberg, Cannstatt und Potsdam an. Im ersten Spiel trafen die Krefelder auf die Favoriten und Gastgeber aus Nürnberg, dabei hatten die Jungs nach der Fahrt aus der Seidenstadt am bisher heißesten Tag des Jahres Mühe, ins Spiel zu finden. So legte Nürnberg im 1. Viertel bereits mit fünf Toren vor, wehrte jeden Angriff erfolgreich ab und gewann das Spiel mit 13:3.