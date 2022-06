Thomas Floethe vom SC Bayer 05 Uerdingen : Darum sind beim Beachhandball alle so fröhlich

Darum sind beim Beachhandball alle so fröhlich

Interview Krefeld Thomas Floethe ist Jugendkoordinator Handball sowie Event- und Marketingleiter beim SC Bayer 05 Uerdingen. Aufgrund dieser Funktionen ist er natürlich prädestiniert, dass Beachhandballturnier zu organisieren. Wir sprachen mit dem 54-Jährigen über die Veranstaltung.

Floethe Dem Stab gehörten etwa zehn Personen an, rund zwei Dutzend haben dann mit angepackt, um die Veranstaltung zu stemmen.

Floethe Es gibt viele Handballturniere, auch einige Beachhandballturniere. Aber nur ganz wenige Vereine haben solch eine Anlage wie wir mit fünf Beachhandballfeldern. Und Handball im Sand ist etwas ganz anderes als in der Halle. Im Sand geht es körperlos zu, da ist Körperkontakt verboten. Dadurch haben wir eine ganz andere Stimmung: lockerer, fröhlicher, familiärer. In der Halle wird, wenn es am Ende um etwas geht, doch schon mal zugepackt.