HSG Krefeld-Niederrhein : Maik Pallach erweitert das Trainingsprogramm

Trainer Maik Pallach wird in der neuen Saison einen Teil der Mannschaft auch Morgens in der Glockenspitzhalle zum Training bitten. Foto: Schoofs

Krefeld Der Trainer des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein wird einen Teil seines Teams auch zweimal pro Woche morgens um sich versammeln. Geschäftsführer André Schicks rechnet mit einer Etat-Erhöhung von um die 20 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Mit recht gemischten Gefühlen blickten die Verantwortlichen der HSG Krefeld Niederrhein auf die Gruppeneinteilung der 3. Bundesliga, die der Deutsche Handball-Bund vergangenen Mittwoch veröffentlichte. Denn gleich vier zweite Mannschaften, davon drei von Bundesligisten, gehören zu den 14 Teams. „Diese vier zweiten Mannschaften stellen uns natürlich vor besonderen Aufgaben, weil es Wundertüten sind. Man weiß nie, wer spielt von oben mit“, sagt Trainer Maik Pallach.

Ansonsten könne er mit der Gruppeneinteilung gut leben: „Schade, dass Ferndorf nicht in unserer Gruppe ist, weil das ein Topverein ist, der viele Zuschauer mitbringt.“ Für ihn ist Zweitliga-Absteiger TV Emsdetten der Topfavorit: „Diese Mannschaft wird das Maß aller Dinge sein. Ich weiß, dass es dort nicht viele Abgänge gibt. Der Verein war über 20 Jahre immer in der 2. Liga und hat den Anspruch, direkt wieder aufzusteigen. Ich freue mich aber auch auf so Mannschaften wie Ahlen oder Spenge. Ansonsten sind das die üblichen Verdächtigen. Für uns ist sicher attraktiv, dass der TV Aldekerk aufgestiegen ist.“

Info Vorverkauf für das Turnier gut angelaufen Für das hochkarätig besetzte Vorbereitungsturnier der HSG Krefeld am Wochenende des 6. und 7. August mit dem Bundesliga-Aufsteiger VfL Gummersbach, Zweitlgist TUSEM Essen und Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke ist der Ticketvorverkauf sehr gut angelaufen. Es gibt sowohl Tagestickets, als auch attraktive Wochenendkarten, mit dem gleich vier spannende Handballspiele besucht werden können. Die Tickets sind über den HSG Krefeld-Onlineshop und alle bekannten VVK-Stellen erhältlich.

Geschäftsführer André Schicks freut sich einerseits über attraktive Gegner, die Zuschauer anlocken oder mitbringen, wie zum Beispiel auch Aufsteiger Aldekerk, andereseits rechnet er mit vielen schweren Aufgaben. „Sportlich ist das eine größere Herausforderung als in der Vorsaison. Neben den zweiten Mannschaften und Absteiger Emsdetten wird es sicher wieder ein Überraschungsteam geben.“

Damit das Ziel Aufstieg der Eagles realistisch ist, wird die Mannschaft weiter verstärkt. Bisher wurden Perspektivspieler Loïc Kaysen vom VfL Gummersbach II, Rechtsaußen Julian Athanassoglou vom Zweitligisten VfL Eintracht Hagen und Rückraumspieler Tim Claasen von der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz verpflichtet. „Damit sind wir unserem Ziel, das Team in der Tiefe zu verstärken, ein großes Stück weitergekommen“, sagt Pallach. Gesucht werden noch ein junger und ein erfahrener Kreisläufer. Beide sollen noch bis zum Trainingsauftakt gefunden werden. Daran arbeitet der Sportliche Leiter Stefan Nippes derzeit mit Hochdruck. Denn Kreisläufer Lars Jagieniak, der sich im letzten Saisonspiel einen Außenbandabriss im Knie zuzog, wird noch drei bis vier Wochen fehlen. Mehr bessere Spieler für das Team bedeuten natürlich auch mehr Kosten. Daher soll der Etat laut Schicks um die 20 Prozent erhöht werden. Dafür sorgt in erster Linie Marketing-Leiter Fabian Herzog, der bereits zusätzliche Sponsoren gewinnen konnte.

Am 11. Juli versammelt Pallach seine Schützlinge zum ersten Mal in der Glockenspitzhalle zum Start der Vorbereitung auf den Meisterschaftsstart am Wochenende 3./4. September. „Dann stehen zunächst die Test im Mittelpunkt. Alle haben für die Pause Trainingspläne mitbekommen. 14 Tage lang konnten die Spieler nach der langen Saison mal die Seele baumeln lassen.“

Um noch besser vorbereitet in die Meisterschaftsspiele gehen zu können, werden die Eagles ab dieser Saison zweimal pro Woche auch vormittags trainieren. „Ich rechne mit einer Gruppe von zehn bis 12 Spielern. Die anderen sind ja beruflich nicht abkömmlich“, sagt der Trainer.