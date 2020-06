Tennis : Auftaktsieg der Damen 40 des TV 03

Krefeld Das Regionalliga-Team gewann 5:4. Spiel der St. Huberter Herren 30 abgebrochen. In der Niederrheinliga feierten die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen die ersten beiden Erfolge und führen die Tabelle an.

Wegen der Corona-Krise gibt es diese Saison in den Tennisligen keine Absteiger. Daher gehen Mannschaften, die nicht unbedingt den Aufstieg angepeilt haben, recht locker in ihre Spiele. Das gilt auch für die Damen 40 des TV 03 Schwarz-Gelb Krefeld, die sich als Aufsteiger in der Regionalliga etablieren wollen. Vier der acht Teams haben ihre Meldung zurückgezogen. Die Krefelderinnen starteten mit einem 5:4-Heimsieg über Grün-Weiß Ratingen in die Saison. Dabei hatten sie Glück, dass die Gäste nur fünf Spielerinnen aufbieten konnten. So kam Riege Hammes an Position zwei und im Doppel an der Seite von Tanja Raudszus jeweils kampflos zum Sieg. Trotzdem war die Begegnung spannend. Mannschaftsführerin Maike Klein hatte im Match-Tiebreak Pech, als ihre Gegnerin mit zwei Netzrollern in Führung ging und gewann. Dafür holte sie im Doppel an der Seite von Jutta Meuer im Match-Tiebreak den entscheidenden Punkt zum Gesamtsieg. „Für uns war es sehr wichtig zu sehen, dass wir in dieser Klasse mithalten können und uns nicht verstecken müssen“, sagte Maike Klein. Für den TV 03 stehen jetzt noch im August die letzten beiden Spiele auf dem Programm.