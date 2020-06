Handball : Am Dienstag entscheidet sich wo die HSG künftig spielt

Christopher-Kevin Brüren (links) und Trainer Felix Linden hoffen auf einen Verbleib in der zweiten Bundesliga. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Am heutigen Dienstag werden nicht nur die Augen der Verantwortlichen von der HSG Krefeld in Richtung Porta Westfalica blicken, sondern auch die von zahlreichen Fans des Handballclubs. Um 14 Uhr tagt im Ostwestfälischen das Schiedsgericht der Handball-Bundesliga da drüber, ob die Eagles in der zweiten Bundesliga verbleiben oder doch in die Dritte Liga absteigen müssen.

Von Frank Langen