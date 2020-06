Teutonia und VfL steigen auf : Fußballer können endlich feiern

Krefeld Der Sekt steht schon seit Wochen kalt, jetzt können die Korken endlich knallen: Teutonia St. Tönis steigt in die Fußball-Oberliga, der VfL Tönisberg in die Landesliga auf. Die Planungen für die hheren Ligen laufen schon lange.

Die Katze ist aus dem Sack und es ist so gekommen, wie schon länger von vielen vermutet, erhofft und leicht durchgesickert. Groß war der Jubel da vor allen Dingen bei Landesligist Teutonia St. Tönis und Bezirksligist VfL Tönisberg. Beide steigen auf und das Restrisiko, dass es nicht so kommen wird, liegt, so die Macher selbst, bei gerade mal indiskutabelen 0,1 Prozent. Die Vorschläge des Verbands-Fußball-Ausschusses an die Delegierten des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) zum außerordentlichen Verbandstag am 24. Juni (19 Uhr) sind eindeutig. Und es besteht überhaupt kein Grund, dass dieses mühevoll und mit viel Weitblick zusammengestellte Papier nicht restlos überzeugt.