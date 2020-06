Facebook-Challenge TuS Breitscheid : Von Leistung, Tangas und Dosenbier

Breitscheid Die Herausforderung in dem sozialen Netzwerk Facebook hat die TuS-Triathleten inspiriert, selber alte Fotos zu suchen. Herausgekommen sind neben den Bildern auch viele Erinnerungen an teils skurrile Erlebnisse.

Die Herausforderung im sozialen Netzwerk „Facebook“, bei der Handballer aus der Region alte Fotos von sich in Aktion gezeigt hatten, hat die Triathleten des TuS Breitscheid inspiriert. Sie haben ebenfalls in ihren Archiven gestöbert und „historische Momente“ zutage gefördert, die auf der Homepage unter www.tus-breitscheid.de/tus-breitscheid-triathlon-historische-momente/ komplett nachzulesen sind. Hier einige Auszüge daraus.

1990 war Jörg Felgenträger der erste TuS-Athlet, der an einem Ironman-Triathlon teilnahm. Im „Triathlon-Mekka“ Roth finishte er bei seinem Debüt mit 10:19:22 Stunden und landete damit im vorderen Feld. 1992 folgte Rüdiger Welsch, ebenfalls beim Ironman in Roth. Er kam in 9:45:38 Stunden ins Ziel und blieb damit als erster TuS-Athlet unter der Zehn-Stunden-Marke. Felgenträger und Werner Samans starteten 1993 bei der Ironman-WM auf Hawaii, beide kamen aber aufgrund der schwierigen Bedingungen nicht ins Ziel. Beide machten das aber bei späteren Auftritten auf Hawaii wieder gut, Samans war der erste TuS-Athlet, der in Kona die Ziellinie überquerte.