Eishockey-Oberliga Nord : Krefelder EV hat die Lizenzunterlagen für die neue Saison eingereicht

Krefeld In der kommenden Saison gehen 13 statt bisher 12 Mannschaften an den Start. Die Kaderplanung beim KEV läuft demnächst weiter. Trainer Elmar Schmitz sucht nach jungen Spielern. Ausländerstellen noch nicht besetzt.

(hgs) Auch wenn weiter unklar ist, ob die Eishockey-Saison 2020/21 pünktlich im September beginnen kann, erledigen die Vereine unter dem Dach des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ihre Hausaufgaben. Der KEV81 hat die Zulassungsunterlagen für die Oberliga Nord fristgerecht eingereicht. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch den gerade neu abgeschlossen Kooperationsvertrag mit den Pinguinen in der Lage sind, auch in der kommenden Saison wieder am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Die abgelaufene Saison hat gezeigt, wie wichtig die dieses Team für die Weiterentwicklung unserer Spieler in Richtung DEL ist.“, sagt Sportvorstand und U23-Headcoach Elmar Schmitz. In diesem Zusammenhang teilten die Pinguine am Mittwoch mit, dass der Betrag, mit dem die GmbH den Stammverein unterstützt, nicht wie berichtet 400.000 Euro beträgt. Roger Nicholas habe bei der jüngsten Pressekonferenz erklärt, dass der Betrag unter 400.000 Euro liegt. Das stimmt. Nach RP-Informationen wurden im Vorjahr 190.000 Euro von der GmbH an den KEV überwiesen. Dazu waren je 50.000 Euro von Wolfgang Schulz und Mikhail Ponomarev zugesagt worden. Der Gesamtbetrag soll jetzt ebenfalls 290.000 Euro betragen.