Tennis-Niederrheinliga : Herren 40 der Blau-Weißen mit zwei Siegen gestartet

Krefeld Die Mannschaft um Teamsprecher Sven Pisters gewann das Derby gegen den Gladbacher HTC und beim TC Raadt. Auch die Damen 50 des Clubs feierten zwei deutliche Erfolge und sind auf Aufstiegskurs.

(hgs) Glänzend sind die Herren 40 des HTC Blau-Weiß Krefeld in der Niederrheinliga aus den Startlöchern gekommen. An Fronleichnam gewann das Team im Stadtwald das Derby gegen den Gladbacher HTC mit 7:2. Das Duell war überraschend schon nach den Einzeln entschieden. „Wir konnten mit einem starken Aufgebot antreten. Trotzdem war mit einen so klaren Ergebnis nicht zu rechnen“, sagte Mannschaftsführer Sven Pisters. Zwei Tage später legten die Blau-Weißen beim TC Raadt mit einem Kantersieg nach. „Der Gegner konnte verletzungsbedingt nur vier Einzelspieler aufbieten“, erklärte Pisters.

In Sachen Aufstieg rechnet sich die Mannschaft was aus. Gegenüber dem Vorjahr gehört Michael Kirsten nicht mehr zum ersten Aufgebot. Er ist zu den Herren 50 des Clubs gewechselt, die aber ihr Team zurückgezogen haben. Daher könnte Kirsten notfalls bei den Herren 40 aushelfen. Neu im Team ist Mathias Hunsmann, der aus Issum in den Stadtwald gewechselt ist. Samstag soll gegen Blau-Weiß Düsseldorf der nächste Sieg folgen. „Die schweren Spiele kommen noch nach den Ferien. Borbeck hat ein sehr junges Team und will unbedingt aufsteigen. Dazu gehören Spieler, die bei den Herren 30 schon in der Bundesliga gespielt haben. Auch Gün-Weiß Ratingen ist ein Favorit. Da weiß man aber nie, mit welchem Aufgebot die antreten“, sagt Pisters.

Sehr erfolgreich sind auch die Damen 50 der Blau-Weißen in die Punktspiele gestartet, die in der Vorsaison in der Niederrheinliga noch bei den Damen 40 angetreten waren. In ihrem ersten Heimspiel fegten sie an Fronleichnam Eintracht Duisburg mit 0:9 aus dem Stadtwald. Am Samstag ging die Reise zum TC Wuppertal, der nur vier Spielerinne aufbieten konnte. So blieb Bettina Hansmann und Claudia Schönberg nur die Rolle der Zuschauerin. Da zwei der sieben Teams in der Gruppe zurückgezogen haben, dürfte der Sieger des Duells Blau-Weiß gegen Stadtwald Hilden in die Regionalliga aufsteigen.