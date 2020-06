Aufstieg und Fusion im Blick : FC Traar gestaltet seine Zukunft

Sie nehmen die Zukunft gestaltend in die Hand (von links): Trainer Ewald Gedigk, der zweite Vorsitzende Andreas Stattrop und der Sportleiter Marcus Claesgens. Foto: Schalljo

Krefeld Die Führung des in der Fußball-Kreisliga B spielenden Vereins hat nicht nur den sportlichen Aufstieg im Visier. Auch über die Fusion zu einem Großverein wird inzwischen intensiv nachgedacht.

Es ist ein gutes Jahr her, da haben sich Andreas Stattrop (2. Vorsitzender), Trainer-Legende Ewald Gedigk und Marcus Claesgens (Sportlicher Leiter) auf die Fahnen geschrieben, den seit Jahren in der Fußball-Kreisliga B eher in die Bedeutungslosigkeit versunkenen FC Traar aus seinem Dornröschenschlaf aufzuwecken und ihm einen neuen Anstrich zu verpassen. Ein Drei-Jahres-Plan wurde aufgestellt, damit der Dorfverein, wie er überall nur genannt wird, endlich mal mindestens eine Klasse höher dem runden Leder nachjagen wird.