Tennis-Regionalliga : St. Huberter Herren 30 sorgen für Paukenschlag

Bart Vincent de Gier gewann sein Einzel souverän. Foto: Schoofs/schoofs

Krefeld Die Mannschaft gewann am Donnerstag ihr Auftaktspiel gegen den Titelanwärter Eintracht Dortmund mit 5:4. Die Begegnung wurde im dritten Doppel entschieden. Am Sonntag sind die St.Huberter in Münster zu Gast.

(hgs) Nach drei Aufstiegen in Folge sorgten die Herren 30 des TuS St. Hubert gleich in ihrem ersten Spiel der Tennis-Regionalliga für einen Paukenschlag, denn der 5:4 (3:3)-Erfolg über den Titelfavoriten Eintracht Dortmund war im Vorfeld nicht erwartet worden. Gut 150 Zuschauer verfolgten über den Tag gesehen auf der Anlage des TuS teilweise sehr spannende Duelle, die im dritten Doppel mit einem Krimi endeten. Das TuS-Duo Christof Wolf/Jeroen van der Venn sah nach dem ersten Satz schon wie ein Verlierer aus. Doch das Duo schaffte den Satzausgleich. Die Gäste wurden zusehends nervöser und lagen im Match-Tiebreak schnell mit 0:8 zurück. Aber es wurde nochmal spannend. Am Ende gewann das TuS-Doppel mit 10:8 und sorgte so für den Gesamtsieg. „Das war ein toller Tennistag, auch wenn wir verloren hätten. Unsere Gäste waren sehr angetan von der netten Atmosphäre“, sagte TuS-Mannschaftsführer Bastian Cornelius.

Nachdem die Aufstellungen beider Teams vorlagen, rechneten die Gastgeber noch nicht mit einer großen Überraschung. Die Dortmunder mussten zwar auf ihre Nummer eins Ivan Sergeyev aus der Ukraine verzichten, der wegen der Corona-Krise sein Heimatland nicht verlassen wollte, traten dennoch mit fünf Ausländern an. Für den ersten Punkt des TuS sorgte der Niederländer Bart Vincent de Gier, der gegen seinen Landsmann Romano Frantzen überraschend klar gewann. Immerhin war Frantzen bei den Herren 35 schon mal die Nummer eins der Welt. Ein Match über drei Stunden lieferten sich Thomas Mühlinghaus und der Australier Adam Barnes. Am Ende musste sich der St. Huberter knapp mit 5:7, 5:7 geschlagen geben.

Ergebnisse Einzel: Deden, Kevin - Stabins, Krisjanis 0:6, 5:7. de Gier, Bart Vincent -Frantzen, Romano 6:1,6:1. van der Ven, Jeroen - Kockx, Dennis 7:6, 6:4. Mühlinghaus Thomas - Barnes, Adam 5:7, 5:7.Cornelius, Bastian - Tilse, Felix 6:3, 6:4, Wolf, Christof - Jablonski, Dino 1:6, 2:6. Doppel: Deden/Mühlinghaus Stabins/Kockx 2:6,2:6 de Gier/Cornelius - Frantzen/Jablonski 6:0,7:5, van der Ven/Wolf - Barnes/Göge1:6, 6:4,8:10.