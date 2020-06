Tischtennis : Vereinssterben im Tischtennis

Ende Mai endete die Wechselfrist im Tischtennis. Der BV Union Krefeld lässt den Spielbetrieb der Tischtennis-Abteilung ruhen, während sich der ESV Oppum schon im April komplett aufgelöst hat.

So war im Fall von Union Krefeld, zu hören, dass die Tischtennis-Abteilung des Traditionsvereins, die eine lange und erfolgreiche Historie nachweisen kann, den Spielbetrieb nach dem Verlust vieler Spieler vorerst ruhen lässt. Vor fünf Jahren sah dies noch ganz anderes aus. Die Unioner Tischtennisspieler hatten mit der Halle am Wehrhahnweg schon lange eine Heimat gefunden, die Zusammenarbeit mit der Schule klappte und auch ein Vereinsleben war vorhanden. Doch dann musste die Spielstätte als Unterkunft für Flüchtlinge herhalten und Union bekam mit der Halle an der Albert-Schweitzer-Schule einen neuen Spielort zugewiesen. Was folgte war ein Mitgliederverlust von über 60 Prozent. Zum einen war es ein Resultat davon, dass die neue Halle nicht mehr in der gewohnten Umgebung im Stadtteil Stahldorf lag, zum anderen musste die Halle noch mit weiteren Tischtennisvereinen geteilt werden, so das es immer wieder mal zu Reibereien untereinander kam. Auf der Jahreshauptversammlung der Tischtennis-Abteilung stellte sich Ende des vergangenen Jahres niemand mehr für den Abteilungsvorstand zur Verfügung. Dies bedeutete den Anfang vom vorläufigen Ende. Zwar gibt es noch die Hoffnung, dass eines Tages bei Union an den Tischen wieder aufgeschlagen wird, jedoch wird dazu auch eine neue Heimat benötigt, die dann wenn möglich auch wieder in Stahldorf zu finden ist. Das liegt auch im Interesse des Gesamtvereines. „Wir finden es schade, dass die Abteilung nun ruht. Es laufen aber Benühungen diese wieder zu beleben, wir sind dabei aber auch auf die Hilfe der Stadt Krefeld angewiesen, da dazu eine Halle in Stahldorf gebraucht wird“, sagt Union-Vorsitzender Jürgen Ricks zu der ganzen Thematik.