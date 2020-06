Handball : Komanders gute Nachwuchsarbeit

Daria Komander (links) erklärt ihren Spielerinnen Viktoria Schiffer und Kyara Balve, wie sie sich die Spielzüge vorstellt. Foto: Wolfgang Topel

Die Turnerschaft St. Tönis stellt drei weibliche Teams in der Nordrheinliga. Der Verein meldet inzwischen von der C- bis zur A-Jugend drei weibliche Mannschaften in dieser Spielklasse.

Nach Ostern, meist in der Zeit von Mai bis Juni, finden im Nachwuchsbereich beim Handball die Qualifikationsturniere statt, die dann für die neuen Klasseneinteilungen der kommenden Saison die Grundlage bilden. „Dann ist immer sehr viel los, das kann auch mal richtig stressig werden“, sagt Daria Komander, die bei der Turnerschaft St. Tönis den weiblichen Nachwuchs in den Altersklassen C- und B-Mädchen betreut. In diesem Jahr ist es für die 28-Jährige allerdings etwas anders – und das nicht wegen Corana.

„Mit der C1 sind wir Nordrheinmeister geworden und mit der B1 sind wir unter die ersten Vier gekommen. Dadurch haben wir uns automatisch für die neue Saison in der Nordrheinliga qualifiziert“, erklärt Komander, die jetzt schon im zehnten Jahr als Nachwuchstrainerin aktiv ist. Angefangen hat sie damit eigentlich während ihrer Zeit am Vera-Beckers-Kolleg. „Ich habe 2011 mein Fachabitur gemacht und musste beim Jahrespraktikum vorweisen, dass ich einmal in der Woche eine Mannschaft trainiere.“

Wie gut, dass bei ihrem Verein immer mal wieder ein Trainer gesucht wurde, und so übernahm sie neben ihrer Tätigkeit als Spielerin auch die weibliche F-Jugend. „Das hat mir Spaß gemacht und darum bin ich dabei geblieben“, sagt Komander und fügt noch hinzu, dass diese Mannschaft jetzt die B-Mädchen sind und sie die Entwicklung ihrer Spielerinnen von klein an hautnah miterlebt hat. „Es war spannend mitzuerleben, wie unterschiedlich alle sind. Ich habe eine Spielerin, die war in der D-Jugend nicht so gut und ist jetzt mit unsere Beste. Rückblickend kann ich sagen, dass es toll ist, dass die Mädels dem Vereinssport treu geblieben und immer mehr zusammen gewachsen sind. Und das nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.“