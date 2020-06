Frauen-Bundesliga : FC Bayern müht sich zum Sieg - Wolfsburg muss auf Titel warten

Köln Die Frauen des VfL Wolfsburg aus der Fußball-Bundesliga müssen noch mindestens einen Spieltag auf ihren vierten Meistertitel in Folge warten. Am Mittwoch kann es für die Niedersächsinnen soweit sein.

Zwar gewannen die Wölfinnen ihre Partie vom 19. Spieltag am Samstag gegen die SGS Essen souverän mit 3:0 (2:0), da sich Bayern München am Sonntag aber gegen Schlusslicht FF USV Jena mit 2:0 (0:0) durchsetzte, müssen die Wolfsburgerinnen noch warten. Den Titel können sie mit einem Sieg gegen den SC Freiburg am Mittwoch (14.00) perfekt machen.