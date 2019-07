Triathlon : Schwalbe-Team verpasst Tagessieg

Krefeld Mit zwei Top-3 Platzierungen überzeugen die Triathleten des KKK in der Bundesliga.

(F.L.) Bei der Siegerehrung des 3. Rennens in der Triathlon-Bundesliga in Tübingen waren sich alle einig: „Das war das vielleicht spannendste Damen-Rennen gewesen, das es je in der Bundesliga gab“, war vornehmlich zu hören.

Protagonistinnen des zuvor gezeigten Dramas waren die haushohen Favoritinnen aus Buschhüten und das zuletzt arg gebeutelte Schwalbe-Team des Krefelder Kanu Klubs (KKK). Am Schluss entschied in der Addition nur eine Platzziffer über den Tagessieg, denn als es darauf ankam, wessen Starter als Dritter des jeweiligen Teams gewertet wurde, lieferten sich Triathlon-Legende Andrea Hewitt (Buschhütten) und Sian Rainsley vom KKK einen Zielsprint beim Laufen, den die Grand-Dame am Ende knapp mit einer Sekunde Vorsprung für sich entschied. „Heute morgen habe ich noch vor dem Start gesagt, dass ich mir eine Top-3 Platzierung in der Einzelwertung und einen Podiums-Platz für das Team wünsche. Dass es sogar zwei Top-3 Platzierungen und der 2. Platz für das Team geworden ist, macht uns alle sehr glücklich. Das Team hat heute eine grandiose Leistung abgeliefert. Vier Mädels unter den Top acht ist unglaublich“, freute sich der der Sportliche Leiter Guido Pesch anschließend.

Zuvor hatte Caroline Pohle bei ihrem ersten Saisonstart für die Krefelder gezeigt, dass sie an diesem Tag nicht nur die beste Schwimmerin ist, sondern auch auf dem Rad gut im Tritt ist. Einzig nach dem Laufen musste sie Emmie Charayron (Buschhütten) den Vortritt lassen. Die beiden KKK-Debütantinnen Sian Rainsley und Kira Hedgeland waren ebenfalls ganz vorne aus dem Wasser gekommen, während Petra Kurikova, die in diesem Jahr mit ihrer Schwimmperformance bisher haderte, erst zum Ende der Radstrecke hin der Sprung in die erste große Verfolgergruppe gelang. Kurikova machte dann auf der Laufstrecke Position um Position gut und überquerte schließlich als Dritte die Ziellinie. Mit Platz acht (Hedgeland) und Platz elf (Rainsley) wurde das Gesamtergebnis für das Schwalbe-Team dann perfekt gemacht.