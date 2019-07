American Football : Ravens träumen von großer Zukunft

Krefeld Trotz des ersten Punktverlustes der Saison blicken die Footballer optimistisch in die kommenden Jahre.

(svs) Football ist im kommen, das zeigt sich nicht nur im TV, sondern auch auf den Sportplätzen der Region. In Krefeld sind es die VfR Krefeld Ravens, die sich anschicken, eine Erolgsgeschichte zu schreiben. Obwohl das Team am Wochenende beim 14:14 (0:14) in Köln erstmals in dieser Saison einen Punkt – den zweiten der Vereinsgeschichte – abgab, steht das Team weiter auf Rang eins der Tabelle und kann im nächsten Spiel nach der Sommerpause in Wesseling bereits den Aufstieg klarmachen. Tobias Janßen sorgte mit zwei Touchdowns für das Comeback in der Domstadt.