Tennis : Siddiqi-El Hatri verpasst Titelverteidigung

Krefeld Die Spielerin des HTC Blau-Weiß unterliegt bei den Krefeld Open im Finale der AK50 gegen Petra Dohrbusch in zwei Sätzen.

(alg) Horst Giesen kann es einfach. Der Vorsitzende des Crefelder TC, der auch gleichzeitig Chef des Tenniskreises Krefeld ist, bewies wieder einmal mehr, dass er in herausragender Weise große Tennisturniere organisieren und durchführen kann. Auch die 29. Auflage der Krefeld Open, mit über 250 Teilnehmern aus Deutschland, auf der Anlage am Kempener Feld war – wie in den vielen Jahren zuvor – ein voller Erfolg. Schulterklopfen und viel Lob gab es für Giesen und seiner großen Helferschar vom Crefelder TC, die sich eine Woche lang in den Dienst der Sache stellten.

Zum Abschluss gab es noch ein dickes Kompliment aus berufenem Munde. Die Krefelder Bürgermeisterin Karin Meincke lobte das deutschlandweit beliebte Turnier und stellte besonders das große Engagement von Horst Giesen heraus. Auch der kräftige Regenguss am spielintensiven Samstagnachmittag schreckte die Organisatoren nicht. Turnierleiterin Monika Giesen hatte den Zeitplan bestens im Griff. Wie schon in den Tagen zuvor mischten die Krefelder Teilnehmer auch am Schlusstag kräftig mit. Einen weiteren Turniersieg, wie an den Tagen zuvor, gab es aber für die Seidenstädter nicht. Obwohl die Vorjahressiegerin Shabnam Siddiqi-El Hatri vom HTC BW Krefeld durch die zuvor errungenen Erfolge bei den German Senior Open in Essen sowie dem Badwerk-Cup in Mönchengladbach mit sehr viel Rückenwind antrat, reichte es nicht, um erneut als Siegerin den Platz zu verlassen. Im Finale unterlag Siddiqi-El Hatri gegen Petra Dobusch vom TC Doggenburg Stuttgart mit 3:6, 3:6. Damit gelang Dobusch die Revanche für die Niederlage im letzten Jahr.