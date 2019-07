Tennis : Helga Nauck gewinnt die 29. Krefeld Open

Helga Nauck ist eine Klasse für sich. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld (alg) Helga Nauck eilt von Erfolg zu Erfolg. Erneut zeigte die Spitzenspielerin des Crefelder HTC bei den Krefeld Open in der Altersklasse Damen 55 ihre Extraklasse. Mit dem 6:3, 6:2-Finalerfolg gegen Susanne Veismann aus Essen trug sich Nauck nun schon zum vierten Mal in die Siegerliste des Turniers an der Kempener Allee ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich freue mich sehr über diesen Erfolg“, sagte Nauck und verließ strahlend den Aschenplatz. Mit den Turniersiegen von Irmgard Gerlatzka, Jürgen Volland und Helga Nauck haben die hiesigen Teilnehmer bei diesem großen Seniorenturnier schon bestens abgesahnt. Damit aber nicht genug. Der Höhenflug der Seidenstädter kann noch weitergehen. Am Samstag (12.30 Uhr) spielt Shabnam Siddiqi-El Hatri (BW Krefeld) bei den Damen 50 ihr Halbfinale gegen Anja Böhner (TC Rheinstadion Düsseldorf). Böhner hatte gestern die Kempener Niederrheinligaspielerin Anke Vogeler (TK Rot-Weiß) in zwei Sätzen bezwungen.

Vor zwei Wochen trafen beide ebenfalls im Halbfinale bei den German Senior Open in Essen aufeinander. Dort ging die Krefelder Regionalligaspielerin als Siegerin in glatten zwei Sätzen vom Platz. Turnierdirektor Horst Giesen ist sehr zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass wir bei diesem Turnier das erfolgreichste Abschneiden der Krefelder Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten können.“

Auch Frank Schuffelen vom TK RW Kempen zeigte sich bisher in bester Verfassung. Nach zwei Siegen bei den Herren 50 erreichte Schuffelen gestern das Achtelfinale. Mit Michael Kocher (Bad Vilbel), Klaus Hampe (TC Ford Köln) und dem ehemaligen Davis-Cup-Spieler Karsten Braasch (TC RW Posch) befinden sich namhafte Akteure im diesem Tableau. Schuffelen traf das härteste Los, denn der Kempener Spitzenspieler tritt gegen Braasch an.