Reiten : Krefelder holen Platz zwei beim CHIO

Krefeld Beim Mannschafts-Quadrillen-Championat wird unter dem Motto „The Oscar goes to Krefeld“ Platz eins um 0,5 Punkte knapp verfehlt. Während der Vorführung steht sogar eine Wertungsrichterin auf, um zu applaudieren.

Die Freude war groß bei der Dressur-Equipe des Kreis-Pferdesport-Verbandes Krefeld in der Besetzung Lena Backes/Fioretto Festival, Christina Dahl/Las Vegas, Nicole Louven/Laurino und Iris Rommerskirchen/Danoni: Beim Mannschafts-Quadrillen-Championat der Kreise um den Preis des Handwerks beim größten Weltpferdefest, dem CHIO Aachen, hat das Quartett auf M-Niveau mit der Wertsumme von 18,0 den zweiten Platz geholt. Ihr Thema lautet: „The Oscar goes to Krefeld“. Für Gänsehautmomente sorgte das begeisterte Publikum und der eigene angereiste Fanclub mit Zwischenapplaus während der Kür. Die amerikanische Wertungsrichterin Janet Lee Foy stand spontan auf und applaudierte. Zusammen mit Susanne Baarup (Dänemark) und Elke Ebert (Deutschland) richtete sie diese Prüfung. Die Krefelder, die als erstes Team ins Viereck ritten, mussten den Sieg am Ende mit nur knappen 0,5 Punkten Unterschied an die Mannschaft aus Mettmann abgeben.

Der Zusammenschnitt der Filmmusiken als Untermalung für die Vorführung kam wieder gut an: mit weißen Bändern in den Mähnen der Pferde eingeflochten und mit goldenen Oskars und silbernen Sternen aufgeprüht sowie mit weißen Bändern an den Zylindern der Reiterin-nen. Die Bewertung war der Jury gut: „Das Team zeigte viel Risiko und eine gute Abstimmung.“ Sie war besonders herausgeputzt - mit viel Liebe zum Detail. „Wir sind schon das vierte Mal dabei und immer in einer anderen Besetzung. Von Anfang an reiten Nicole Louven und Christina Dahl mit“, sagt die Mannschaftsführerin Tanja Liepack. Die Seidenstädterinnen bekamen für ihre Ausführung 8,5 und für die künstlerische Gestaltung 9,5. Die Dressur-Equipe des Pferdesport-Verbandes Kreis Viersen hat ihre Feuertaufe beim CHIO bestanden: Unter der Mannschaftsführerin Birgit Gerstmann belegte das Team den fünften Platz mit der Wertsumme 16,3, als Joelle Mihm/Rivaldo B, Ina Tempel/Ribiano, Viola Wilke/Robin Hood und Nadine Winkel/Santanus den fünften Platz in Ausführung mit 7,8 und künstlerischer Gestaltung mit 8,5 herausritten. Sie ritten das erste Mal in dieser Besetzung zusammen und haben sich gut präsentieren können. „Unsere Dressurreiterinnen haben sich gut verkauft“, sagt Alex Thoenes, Sportwart im Pferdesportverband Kreis Viersen. In vier Wochen beim Landesturnier in Düren kämpft eine neue Mannschaft des Krefelder Kreisverbandes wieder um den Einzug in das Finale 2020 in Aachen. Beim Pferdesportverband Kreis Viersen geht es dort ebenfalls um eine vordere Platzierung für die möglich CHIO-Teilnahme.