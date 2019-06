Zweite Handball-Bundesliga : Schock für die HSG: Erfolgstrainer Rogawska geht

Krefeld Der Däne kündigte seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten und forderte anschließend mehr Gehalt.

Es ist ein echter Schock für alle, die es mit der HSG Krefeld halten: Erfolgstrainer Ronny Rogawska, der mit de Teain seinem ersten Jahr nach souveräner Saison in einem absoluten Herzschlagfinale in der Relegation den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga erreicht hatte, kündigte völlig überraschend seinen Vertrag bei den Eagles. Wie der Verein am Abend mitteilte wollte er damit ein neues Arbeitspapier zu verbesserten Konditionen aushandeln. Mit Hochdruck versuchten die Verantwortlichen alles, den Dänen in ihren Diensten zu halten. Mehrmals wurden dem Trainer verbesserte Angebote vorgelegt, die aber seinen Forderungen nicht entsprachen. Am Ende stand nach einem intensiven finalen Gespräch fest: Eine Einigung ist in weiter Ferne und der Aufsteiger konnte im Etat keine weiteren Mittel mehr freimachen. Damit mussten die Verantwortlichen schweren Herzens die Trennung vom erfolgreichen und beliebten Übungsleiter akzeptieren. Das gab der Verein noch am Abend in einer offiziellen Mitteilung bekannt.