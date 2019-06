Fußball : Hohe Auszeichnung für Friedrich-Wilhelm Stelkens

Krefeld Der 77-Jährige war 50 Jahre in der Rechtsprechung des Fußballverbandes Niederrhein in verschiedenen Gremien tätig.

Der gebürtige Kempener „Willi“ Stelkens, der seit seiner Heirat vor 42 Jahren mit seiner Frau Edda in Krefeld lebt und im Mai sein 77. Lebensjahr vollendete, war 50 Jahre in der Rechtsprechung des Fußballverbandes Niederrhein in verschiedenen Gremien tätig. Unter anderem war er von 1981 bis 2019 Vorsitzender der Verbandsjugendspruchkammer und von 2007 bis 2019 Mitglied in der Spruchkammer des Westdeutschen Fußballverbandes.