Handball-Pokal : Kracherlos für HSG Krefeld: Erste Pokalrunde gegen Füchse Berlin

Krefeld Die Eagles treffen in der ersten Runde des DHB-Pokals auf Topteam Füchse Berlin. Ob das Vierer-Turnier in Krefeld stattfindet ist noch nicht klar.

(svs) Mit einem absoluten Kracher startet die kommende Zweitligasaison für die HSG Krefeld. Das Team von Ronny Rogawska wurde gestern in der ersten Runde des Pokals gegen die Füchse Berlin gelost. Die Berliner gehören zu den absoluten Topadressen des Deutschen Handballs und scheiterten in der abgelaufenen Pokalrunde erst im Final-Four am THW Kiel.

Mündlich jedenfalls hat er sein Interesse bei der Spielkommission bereits bekundet. „Dort wurde mir signalisiert, dass die Aussichten, wenn wir uns dann wirklich formell bewerben, sehr gut sind. Ich hoffe, wir können das realisieren“, sagt Schicks. Die Füchse schlossen die Saison als Sechster der ersten Liga ab und qualifizierten sich damit für den Europapokal. Den EHF-Pokal gewann das Team im Jahr 2018 und scheiterte in der just abgelaufenen Saison erst im Finale an Ligakonkurrent und Spitzenteam THW Kiel. Seit 2015 (Sieg gegen HSV Hamburg) verpasste das Team nur einmal das Finale des Europapokals, gewann zweimal und wurde zweimal Zweiter. Die HSG trifft also ohne Frage auf eine europäische Spitzenmannschaft. Umso schöner wäre es, wenn sich die Sponsoren fänden, dieses hochklassige Event in die Seidenstadt und an den Glockenspitz holen zu können.