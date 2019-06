Skater-Hockey-Bundesliga : Die Skating Bears feiern in Lüdenscheid sicheren Erfolg

Kerfeld (JH) Bundesligist Skating Bears feierte am Donnerstag bei den Highlander Lüdenscheid einen 13:6-Erfolg. Zu Beginn des zweiten Drittels brachte Fabian Zillen die Bears erstmals in Führung. Jannik Jost, zweimal Nick Rabe und zweimal Jannik Kleindienst schraubten das Ergebnis auf 9:4. Seinen dritten Teffer in Folge erzielte Jannik Kleindienst kurz nach der zweiten Pause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bears ließen nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt in der Begegnung setzte Jannik Kleindienst mit seinem vierten Fabian Peelen meinte nach dem Spiel: „Im ersten Drittel haben wir in der Defensive sehr schwach gespielt und Lüdenscheid zu drei Toren eingeladen. Ab dem zweiten Drittel standen wir stabiler. Nach vorne haben wir das dann sehr einfach, aber sehr clever gespielt, in den richtigen Momenten schnell umgeschaltet und Torchancen kreiert.“