Tennis : Kampf um die Verbandstitel ist in der Endphase

Krefeld Samstag und Sonntag fallen bei den Tennis-Meisterschaften die Entscheidungen. Irmgard Gerlatzka ist auf Titelkurs.

(alg) Die Verbandsmeisterschaften, die auf der Anlage des TC GW Ratingen stattfinden, gehen in die entscheidende Phase. Am heutigen Samstag finden die Viertel- und Halbfinals statt. Sonntag werden die Endspiele ausgetragen. Bei den Damen 30 haben sich die beiden Kempenerinnen Julia Sotiriu und Tina Schwabe für das Halbfinale qualifiziert. Sotiriu, die in der Setzliste den Spitzenplatz einnimmt, lieferte sich im Viertelfinale mit Sabrina Hagenjürgen (TC Kaiserswerth) einen tollen Kampf und gewann mit 6:7, 6:1, 7:6. Die Spitzenspielerin des TK RW Kempen (Niederrheinliga) spielt am heutigen Samstag (11.30 Uhr) gegen Julia Zedda (TC Schellenberg) um den Einzug in das Finale. Ins Endspiel will auch ihre Teamgefährtin Tina Schwabe. Die Nummer zwei der Kempener Damen 30 gewann das Viertelfinale gegen Isabell Ehrhardt (Glehner TC) mit 6:3, 6:2 und spielt im Halbfinale gegen Virginia Trifonova (TC Raadt). Bei den Herren 30 verlor Sebastian Schraetz (TC GW St. Tönis) im Viertelfinale gegen Mathieu Rave (Langenfelder TC) klar in zwei Sätzen. Auch der St. Huberter Christof Wolf stand im Viertelfinale, war dann aber gegen den auf Position zwei Gesetzen Holger Zühlsdorff (TC Kaiserswerth) mit 2:6, 0:6 unterlegen.