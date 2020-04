Basketball : Wildcard soll Uerdingen retten

Krefeld Die Bayer-Basketballer sind nach dem Saisonabbruch aus der Oberliga abgestiegen. Der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) erklärte die laufende Saison mit Wirkung vom 12. März als beendet.

Nach einem holprigen Start zu Saisonbeginn bekam das junge Team mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren doch noch die Kurve und fand sich bis zum Ende der Hinrunde immer besser zusammen. Beuermann hatte mit seinem Team den Weg gefunden konstantere Leistungen abzurufen und entsprechend Erfolge zu feiern, die im Kampf gegen den Abstieg hilfreich sein sollten. Vier Spieltage vor dem Saisonende kam dann der plötzliche Abbruch, der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) erklärte die laufende Saison mit Wirkung vom 12. März als beendet und nahm gleichzeitig die aktuellen Tabellen als Abschlusstabellen auf. Dies hat zur Folge, dass Uerdingen eigentlich mit zwei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz als 11. absteigen muss. Der WBV hat den Vereinen allerdings eine Hintertür offen gehalten, denn in der Ausschreibung für die Wettbewerbe der Saison 20/21 ist unter dem Punkt B9 „Besondere Regelung aufgrund der Corona-Pandemie“ eine Ergänzung hinzugefügt worden, mit denen bis zum 6. Mai beim WBV eine Anwartschaft auf eine entsprechende Ligenzugehörigkeit gestellt werden kann. So werden Mannschaften, die aufgrund ihrer aktuellen Platzierung unter realistischen Aspekten rechnerisch ebenfalls den 1.Platz oder einen Nichtabstiegsplatz hätten erreichen können, die Möglichkeiten gegeben, für die Saison 2020/2021 eine Wildcard zu beantragen. Von realistischen Aspekten ist in der Regel auszugehen, wenn nicht mehr als vier Punkte Abstand zum 1.Platz bzw. zu einem Nichtabstiegsplatz bestehen. Und genau diese Wildcard wollen die Uerdinger beantragen - und das nicht nur einmal. „Unsere 2. Mannschaft steht punktgleich mit dem Tabellenersten TV Goch auf Platz zwei. wir werden in beiden Fällen plausibel begründen, dass wie in der Oberliga einen Nichtabstiegsplatz, bzw in der Landesliga den Titel hätten holen können“, hofft Bayer-Abteilungsleiter Jürgen Klein, dass eine Wildcard vom WBV-Sportausschuss genehmigt wird. Dass beide Mannschaften in der Oberliga antreten ist allerdings schon durch die Wettspielordnung ausgeschlossen, die keine zwei Mannschaften aus einem Verein in einer Liga zu lassen. Für Klein heißt es jetzt erst einmal zu warten, was aber kein Problem ist, da der Sportbetrieb sowie ruht und auch entsprechend keine Kaderplanungen in Angriff genommen werden können.