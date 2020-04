Fußball-Verband Niederrhein : Entscheidung über Saisonabbruch bis Mitte Mai

Niederrhein Peter Frymuth, Präsident des Verbandes Niederrhein, hat Verständnis dafür, dass die Vereine möglichst schnell Klarheit haben wollen. Das Ende der Spielzeit kann nur bei einem außerordentlichen Verbandstag beschlossen werden.

Die Vereine des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) sollen bis Mitte Mai Klarheit haben, wie es mit der seit dem 13. März unterbrochenen Saison 2019/2020 weitergeht. Das teilte FVN-Präsident Peter Frymuth in einem Interview auf der Homepage des Verbandes mit. Der FVN kann die Entscheidung, die Saison zu beenden, nicht so einfach treffen, weil dieser Fall in der Spielordnung nicht vorgesehen ist (RP berichtete).