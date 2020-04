Tennis : Kein Weltklasse-Tennis im Stadtwald

Krefeld Erstmals seit 1972 fallen 2020 die Punktspiele der Tennis-Bundesliga aus. Der Krefelder Klub Blau-Weiß Timberland Finance bedauert das besonders für seine treuen Zuschauer. Der Titelsponsor verlängerte den Vertrag bis 2022.

Das gab es noch nie! Erstmals seit 55 Jahren wird es in diesem Jahr keinen Deutschen Tennis-Mannschaftsmeister der Herren geben. Der Deutsche Tennis-Bund (DTB) und die Vereine der Tennis-Bundesliga einigten sich darauf, die ab dem 5. Juli geplante Saison der 1. und 2. Tennis-Bundesliga abzusagen. Betroffen ist auch Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld. Das Stadtwaldteam gehört seit 1972 der 1. oder 2. Bundesliga an.

Seit 1965 wird der Deutsche Tennis-Mannschaftsmeister ermittelt (zuvor bereits in den Jahren 1921 bis 1926), seit 1972 in den Spielen der Tennis-Bundesliga. 2020 wird eine Lücke in der vom LTTC Rot-Weiß Berlin mit 13 Titeln vor dem TC Blau-Weiss Neuss (10) und dem aktuellen Meister TK Grün-Weiss Mannheim (7) angeführten Liste der Titelträger klaffen. „Die Entscheidung, sämtliche Spiele der ersten und zweiten Tennis-Bundesliga abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben dies in enger Abstimmung mit allen betroffenen Vereinen entschieden und sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass die Gesundheit aller Beteiligten und die weitere Eindämmung einer Ausbreitung des Covid-19-Erregers derzeit oberste Priorität haben,“ sagt DTB-Präsident Ulrich Klaus.