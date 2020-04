Handball : HSG beklagt unfaire Behandlung

Die HSG hofft, dass es auch zukünftig Zweitliga-Handball in Krefeld gibt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Einspruch des Handball-Zweitligisten gegen die Lizenzverweigerung wird vom Verband zurückgewiesen. Die Krefelder wollen nach dem Studium der Begründung weitere juristische Schritte einleiten.

(RP) Die Nachricht kam nicht überraschend, schafft aber weitere Fakten – und geht in die nächste Runde. Die Handball Bundesliga (HBL) teilte der HSG Krefeld telefonisch mit, dass der Einspruch zurückgewiesen sei. Die Lizenzierungskommission der HBL verweigert der HSG Krefeld damit die Lizenz für die kommende Saison in der 2. Liga. Eine schriftliche Begründung wurde für die kommende Woche in Aussicht gestellt. Die HSG wird die Begründung abwarten und weitere juristische Schritte einleiten.