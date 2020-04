Corona : Fußballverband Niederrhein absolviert Gesprächsmarathon

Kreis Mettmann Der Fußballverband lotet die Stimmung in den Vereinen für einen möglichen Saisonabbruch aus. Eine endgültige Entscheidung fällt laut Präsident Peter Frymuth aber nicht vor Mitte Mai.

Während der Fußball in den Amateurligen wegen der Corona-Pandemie ruht, absolvieren die Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein einen Gesprächsmarathon. Die zentrale Frage: Wie soll es mit der laufenden Saison weitergehen? FVN-Präsident Peter Frymuth und Verbandsaussschussvorsitzender Wolfgang Jades klopfen in Videokonferenzen die Stimmung in den Vereinen ab. „Die sechs bisher durchgeführten Konferenzen mit insgesamt fast 150 Mannschaften verliefen sehr konstruktv und harmonisch“, berichtet Frymuth und stellt fest: „Es hat sich dabei herauskristallisiert, dass die Mehrheit der bisher gefragten Vereine für einen Abbruch ist.“ Das ist zumindest die Meinung der Vertreter in der Oberliga, den Landes- und Bezirksligen. Doch Frymuth betont: „Ganz wesentlich ist nun auch die Frage, wie die Vereine in unseren Kreisen die Situation bewerten.“