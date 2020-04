Tennis : Irmgard Gerlatzka ist die Nummer Eins

Irmgard Gerlatzka spielt nicht nur Tennis, sondern auch Badminton. Foto: Wolfgang Kaiser

Krefeld Irmgard Gerlatzka hat es geschafft: Sie ist in Deutschland die Nummer Eins im Tennis in ihrer Altersklasse 80. Sie möchte am Jahresende ihre Karriere beenden, aber nicht durch die Hintertür.

Seit vielen Jahren gehört die Willicherin Irmgard Gerlatzka zur nationalen Spitze ihrer Altersklasse im Damen-Tennis. „Aber auf Platz eins der Rangliste hatte ich es bis dato nie geschafft“, erzählt die 81-Jährige. Das änderte sich nun. „Mich hat vor einigen Tagen ein Freund angerufen, ich solle mal auf die Rangliste schauen. Und da war ich tatsächlich in der Altersklasse 80 auf eins gelistet. Das hat mich wirklich sehr gefreut“, erzählt die Seniorin, der ihr Alter schwerlich anzusehen ist. Und sie ist auch im Ligabetrieb in weit tieferen Altersklassen konkurrenzfähig. „Ich spiele in Schiefbahn in der Niederrheinliga in der ersten Mannschaft auf Position eins in der Altersklasse 65. Meine Bilanz ist ziemlich gut“, sagt sie selbstbewusst. Mit ihrem Team hätte sie sogar in die Oberliga aufsteigen können. „Aber dann gegen Damen zu spielen, die über 15 Jahre jünger sind, und das auf Oberliganiveau, das wäre des Guten dann doch zu viel.“

Ihre Tage als Leistungssportlerin neigen sich dem Ende. „Ich hatte ein sehr gutes Jahr und habe sowohl die Deutsche Meisterschaft in der Halle, als auch auf dem Feld gewonnen. Hätte ich nicht ein wichtiges Spiel in Seefeld auf 1200 Meter Höhe im Tiebreak verloren, wäre ich auch in der Welt noch ein gutes Stück höher als Position sechs gelistet. Aber in der Höhe bin ich nachher gar nicht mehr hoch gekommen“, hadert die ehrgeizige Spitzenspielerin.

Für dieses Jahr hatte sie sich eigentlich viel vorgenommen. „Ich hatte im vergangenen Jahr eine Bilanz von 10:1 Siegen im Einzel und wollte noch einmal richtig angreifen. Im Oktober würde ich gern die Mallorca Open und dann die Altersklassen-Weltmeisterschaft spielen. Danach wollte ich eigentlich die Karriere beenden und nur noch Hobby spielen“, sagt Gerlatzka.