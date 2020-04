Tischtennis : TTC Waldniel feiert Aufstieg in die Oberliga

TTC Waldniel feiert Aufstieg in die Oberliga

Schwalmtal Nach dem Abbruch der Tischtennis-Saison wurde nun festgelegt, dass die Tabelle des 13. März entscheidend ist. Entsprechend darf der TTC Waldniel die Rückkehr in die Oberliga bejubeln.

Nachdem auch im Tischtennis die Saison aufgrund der Corona-Krise abgebrochen werden musste, wurde durch den DTTB festgelegt, dass der Tabellenstand vom 13. März abschließend gewertet wird. Nicht nur an diesem Tag, sondern während der gesamten Saison lag dabei das Team des TTC Waldniel auf Platz 1 in der NRW-Liga und steigt damit vor der Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Düsseldorf in die Oberliga auf.