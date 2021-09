Tischtennis : Mädchen des Anrather TK dominieren bei den Kreismeisterschaften

Krefeld 72 Kinder und Jugendliche nahmen an den Tischtennis-Kreismeisterschaften teil, die vom Anrather TK und dem TTC Straeln/Wachtendonk ausgerichtet wurden. Jugendwart Frank Kotira ist zufrieden.

(RP) Ben geht in die Box, nimmt seine Maske ab und nickt seinem Gegenüber zu. Gemeinsames Einspielen. Dann geht es los. Nach den ersten zwei Ballwechseln wird das Zählgerät manuell bedient. Tischtennis in Coronazeiten. In diesem Jahr konnten die Jugend-Kreismeisterschaften im Tischtennis dank der Initiative des Anrather TK und TTC Straelen/Wachtendonk in allen Altersklassen angeboten werden. Kreisjugendwart Frank Kotira war sehr zufrieden: „Insgesamt haben die Vereine 72 Jugendliche gemeldet. Immerhin konnten sechs Altersklassen ausgespielt werden.“ Auch in Coronazeiten war die Altersklasse U15 mit 20 Jugendlichen die teilnehmerstärkste.