Kreismeisterschaft Krefeld : Tischtennisspieler treffen sich im Wohnzimmer Königshof

Krefeld 2020 ist die Kreismeisterschaft im Tischtennis wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, 2021 wollte die Titelkämpfe zunächst kein Verein ausrichten, 2022 finden sie zum letzten Mal statt.

(RP) In Zeiten von Corona fällt es dem Krefelder Tischtennis-Kreisvorstand besonders schwer, einen Ausrichter für die Kreismeisterschaft der Erwachsenen zu finden, der sich die Organisation zutraut und auch Zugang zu einer Halle hat, die groß genug ist. 2020 fiel die Veranstaltung wegen der damals schon steigenden Inzidenzen ganz aus. Auch 2021 übernahm zunächst keiner der 33 kreisangehörigen Vereine die Aufgabe. Schließlich konnte eine kleine Lösung gefunden werden. Der Kreisvorsitzende Kristian Schneider motivierte eine Reihe von Helfern seines eigenen Vereins TTF Rhenania Königshof und lud zur Kreismeisterschaft in die kleine Winand-Teusch-Halle mit ihren nur vier Tischen ein. Es wurden nur die Wettbewerbe angeboten, die für die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft erforderlich sind.

Letztendlich fanden besonders in den Altersklassen relativ wenige Sportler den Weg in die Halle. So kamen zwei Wettbewerbe zur Austragung, die Herren 40 und die Herren 70. Bei den Herren 40 kam es zu einigen spannenden und auch gutklassigen Begegnungen. Am Ende siegte Dirk Fischer (VfL Rheinhausen) nach einem Fünf-Satz-Sieg über Mark Wiederhöft (TTF Neukirchen). Mit Platz 3 musste sich nach zwei sehr knappen Niederlagen Michael Beneke (DJK VfL Willich) begnügen. Die Herren 70 beherrschte problemlos Klaus Backes (DJK VfL Willich) mit klaren Siegen. Zweiter wurde hier Ingo Höppner (VfL Rheinhausen) vor Alfred Oberst (TV Vennikel).