Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Der Trainer-Debütant plant bereits sein Meisterstück

Wachtendonk Landesliga-Torjäger Markus Müller peilt als Coach des TSV Wachtendonk-Wankum II den Aufstieg ins Kreisliga-Oberhaus an. Die Mannschaft liefert sich mit Viktoria Winnekendonk ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Markus Müller ist in der laufenden Saison einer der wichtigsten Männer in Reihen des TSV Wachtendonk-Wankum. Der 33-jährige Ex-Profi, der in seiner Laufbahn unter anderen für Erzgebirge Aue, den FSV Babelsberg und die Offenbacher Kickers höherklassig im Einsatz war, hat großen Anteil daran, dass die erste Mannschaft in der Fußball-Landesliga als Tabellensechster mit neun Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in die Winterpause geht. Erst am vergangenen Sonntag erzielte Müller beim Wachtendonker 3:1-Erfolg beim VfL Rhede alle drei Treffer für die Gäste und unterstrich damit seinen Ruf als Torjäger. Ganz nebenbei hat er im Sportpark Laerheide in dieser Saison auch noch seine erste Trainerstation angetreten. Und zwar ausgesprochen erfolgreich.