Überraschungssieg und Heiratsantrag : So war das „The Voice of Germany“-Finale

So war das „The Voice of Germany“-Finale

Berlin Schmuserocker Sebastian Krenz gewinnt die elfte „The Voice of Germany“-Staffel. Bei der Finalshow in Berlin sorgt eine Putzpanne für Lacher – und ein Heiratsantrag für romantische Momente.

Sebastian Krenz aus Oppurg in Thüringen hat die elfte Staffel „The Voice of Germany“ gewonnen. Der 29-jährige Gründer einer Gesundheitsfirma bekam im Finale der ProSiebenSat.1-Castingshow am späten Sonntagabend 36 Prozent der Zuschauerstimmen. Nach dem durchaus überraschenden Sieg setzte sich Krenz erstmal auf den Studioboden und schüttelte ungläubig den Kopf. „Mein Herz rast, ich habe immer noch übelst Puls. Ich zittere innerlich so sehr und kann es nicht glauben“, sagte er kurz nach dem Sieg.