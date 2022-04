American Football : Die Krefeld Ravens starten mit einem Kantersieg in die Testphase

Krefeld Die Schwarz-Gelben bestimmten den Test bei den Bürstadt Redskins auch ohne Abwehrspieler Tinashe Gonese zu jedem Zeitpunkt und feierten einen 81:0-Sieg, der höchste Erfolg der Vereinsgeschichte.

Bürstadt, ebenfalls Viertligist, wenn auch aus Hessen musste allerdings auf viele Spieler verzichten. Gleich 20 Aktive waren nicht einsatzbereit. Allerdings waren auch die Krefelder nicht in Bestbesetzung angereist. So musste beispielsweise der beste Abwehrspieler der Vorsaison, Tinashe Gonese, kurzfristig passen. Aber auch einige andere Leistungsträger waren nicht dabei. Dennoch: Der Mannschaft waren die Ausfälle nicht anzumerken und es bewies sich, was die Trainer immer wieder betonen: Wenn die zweite Garde zum Einsatz kommt, ist kein Leistungsabfall spürbar. So ließ die Defense im ganzen Spiel nur eine Hand voll First Downs zu und die Offense trug fast jeden Ballbesitz auch in die Endzone. Am Ende stand der höchste Sieg der Vereinsgeschichte auf der Anzeige.