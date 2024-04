Handball Cedric Marquardt trumpft in der Heimat gegen TV Gelnhausen auf

Das Restprogramm in der Süd-West-Staffel beginnt für die Eagles am kommenden Samstag in der Glockenspitzhalle mit dem Heimspiel gegen die HSG Hanau (19 Uhr). In der Aufstiegsrunde geht es dann gegen den Spitzenreiter der Süd-Staffel. Das ist dann wahrscheinlich die HSG Konstanz, die sich zwar am Samstag beim VfL Pfullingen mit 28:32 geschlagen geben musste, aber die Tabelle vier Spieltage vor Ende immer noch mit fünf Punkten Vorsprung vor der HG Oppenweiler anführt.