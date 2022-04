3:2 n.V. gegen Mannheim : Pinguine verabschieden sich mit Sieg aus der DEL

Die KEV-Fans bedankten sich vor dem ersten Bully bei Stadionsprecher Kristian Peters-Lach für seinen leidenschaftlichen Einsatz während der Heimspiele. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefeld Pinguine gewannen ihr letztes Spiel im Oberhaus des deutschen Eishockeys gegen Mannheim mit 3:2 n.V. 4318 Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung. Emotionaler Abschied von Stadionsprecher Kristian Peters-Lach.

Es war 16.18 Uhr und 59 Sekunden als sich in der Yayla-Arena vorerst oder vielleicht sogar für immer der DEL-Vorhang mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Adler Mannheim senkte. Auf den Rängen wischten sich hier und da KEV-Fans Tränen von den Wangen. Auch wenn der Abstieg der Pinguine schon am Mittwoch nach der Niederlage in Mannheim feststand, wurde vielen Anhängern erst jetzt so richtig bewusst, dass Krefeld als Gründungsmitglied der DEL jetzt nicht mehr zum Oberhaus des deutschen Eishockeys gehört.

Tränen flossen schon vor dem ersten Bully. Dafür war Stadionsprecher Kristian Peters-Lach verantwortlich, der nach 18 Jahren das Mikro abgibt. „Kristian, du bist ein Krefelder“, schallte es von der Nordtribüne, die so gut gefüllt war wie seit den beiden Derbys zu Saisonbeginn gegen Köln und Düsseldorf nicht mehr. Peters-Lach bedankte sich für den tollen und emotionalen Empfang. „Ihr seid und bleibt erstklassig,“ rief er den Fans zu. Mittlerweile waren Vertreter des Fanprojekts und der Yayla-Arena, das komplette Schiedsgericht sowie die Mannschaft der Pinguine auf dem Eis erschienen. Alexander Blank und Arturs Kulda überreichten der Stimme des KEV ein großes Bild mit Fotos aus seiner Zeit auf dem Eis und am Rande. Auf der großen KEV-Fahne, die vor sieben Jahren zum letzten Mal vor dem Pre-Play-off-Spiel gegen Wolfsburg im Mittelbullykreis lag, kniete der Stadionsprecher und verewigte sich darauf mit seiner Unterschrift: „Das ist eine große Ehre für mich. Der KEV bleibt jetzt als Fan mein Herzensverein.“

Statistik KEV - Mannheim 3:2 (1:1,1:1,0:0,1:0) n.V. Pinguine: Belov - Gläßl/Mass, Tiffels/Kulda, Hänggi – Sabolic/Blank/Olson, Bracco/Berlyov/Lessio, Volek/Braun/Weiss, Rutkowski/Lewandowski/Hoeffel. Zuschauer: 4318 Schiedsrichter: L. Kopitz (Iserlohn), S. Reneau ((USA). Tore: 0:1 (6:55) Szwarz (Krämmer), 1:1 (18:42) Mass (Bracco/Tiffels), 1:2 (30:12) Holzer (Szwarz/Lehtivuori), 2:2 (39:32) Weiss (Kulda/Hänggi), 3:2 (61:35) Lessio (Sabolic/Bracco). Strafminuten: Krefeld 10, Mannheim 16.

Marc Torke, der an der Seite von Peters-Lach für die Musik sorgte und später von Stefan Volland abgelöst wurde, lobte seinen langjährigen Partner zurecht in höchsten Tönen: „Kristian war damals der jüngste Stadionsprecher der DEL. Ich weiß noch, wie nervös er vor seinem ersten Spiel war und Durchfall hatte. Jetzt geht er als der beste Stadionsprecher der Liga.“ Einmal nimmt Peters-Lach in der Yayla-Arena das Mikro nochmal in die Hand, und zwar im November beim Deutschland-Cup: „Das habe ich dem DEB versprochen.“

Ihrem selbsternannten Ruf als „die besten Fans der Welt“ wurden die KEV-Anhänger auf der „Nord“ trotz der schwersten Stunde der Krefelder DEL-Geschichte gerecht und machten deutlich, dass sie ihrer Mannschaft treu bleiben, egal in welcher Liga: You‘ll never walk alone“, schallte es aus der schwarz-gelben Hölle. Auch nach dem Führungstreffer der Mannheimer (7.) ließ ihre lautstarke Unterstützung nicht nach und sie wurden mit dem Ausgleich durch Philipp Mass für ihr zahlreiches Erscheinen belohnt (19.).

Auch die Sitzplatzränge und die Logen waren so gut gefüllt wie schon lange nicht mehr. Im VIP-Raum versammelte sich vor dem Spiel auf Einladung eines Sponsors das ehemalige Team der Geschäftstelle, das die Pinguine nach und nach auf eigenem Wunsch verlassen hatte.

Im zweiten Drittel waren die Pinguine dem Führungstreffer näher als die Adler, ließen in Überzahl gute Chancen aus und kassierten den zweiten Gegentreffer (31.). „Nie mehr erste Liga“, sangen die gut 250 Adler-Fans im Gäste-Block. Plötzlich tauchte ein Transparent mit der Aufschrift „Gernot Tripcke, die Nachgeburt des Dietmar Hopp?“ auf. Dafür ernteten einige Unverbesserliche aus dem eigenen Fanlager Kritik: „Ihr seid zu blöd“. Gemeinsam wurde wieder gejubelt, weil Alexander Weiß mit einer schönen Einzelleistung für den Ausgleich sorgte (40.).