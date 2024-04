Oberliga Niederrhein Bella Tchanas macht den SC St. Tönis glücklich

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte der SC ein erstes Ausrufezeichen. Ein Eckball von Hiroya Genda fand den am kurzen Pfosten lauernden Morten Heffungs, der an alter Wirkungsstätte mit seinem fünften Saisontor per Kopf die schnelle Führung erzielte (48.). Nur wenige Minuten später hatte Furkan Baydar die Chance zu erhöhen, trat aber nach schönem Heffungs-Zuspiel in den Boden. Kurz nach dieser Gelegenheit schlug Union zurück. Ein abgerutschter Schuss von Justin Coenen landete im kurzen Eck, als Keeper Simon Sell auf eine Flanke spekulierte (58.). Die Partie war wieder offen und der SC hatte diesmal das Abschluss-Glück, das Kastrati sich vor der Partie erhoffte. Der eingewechselte Daiki Kamo zog über die linke Seite auf das Nettetaler Tor, Union-Keeper Elvedin Kaltak ließ dessen Schuss abprallen und Suaterna-Florez stand goldrichtig zum 2:1 (70.). Die Führung war mittlerweile durchaus verdient. Doch bis zur endgültigen Entscheidung dauerte es noch bis in die Schlussphase, als der ebenfalls eingewechselte Kilian Bella Tchanas nach Vorarbeit von Kamo alle Spekulationen beendete.