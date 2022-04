Amateur-Fußball : Teutonia holt Torwart Sell und Torjäger Galic

St. Tönis Der Oberligist treibt die Planungen für die kommende Saison mit zwei Neuverpflichtungen energisch voran. Sürmer Dario Krezic ist der erste Neuzugang für den Landesligisten VfR Fischeln.

Hintergrund ist, dass Felix Burdzik sich sobald der Klassenerhalt geschafft ist für ein Jahr nach Australien begeben wird. Die Lage bei Jannik Hinsenkamp sei derzeit noch offen, sagte Hagedorn. Und mit Gian-Luca Mariano wird nach seiner schweren Verletzung im Vorjahr auf lange Sicht nicht zu rechnen sein. Am Wochenende sickerte außerdem die Verpflichtung von Branimir Galic durch. Der 26-jährige Tscheche spielt eine starke Saison beim Landesliga-Zweiten 1. FC Viersen und avancierte am Sonntag beim 3:2-Sieg über den souveränen Tabellenführer MSV Düsseldorf mit drei Toren zum Matchwinner. Insgesamt gehen in dieser Saison bisher 19 Treffer auf sein Konto. Gralic entschied sich nicht nur aus sportlichen Gründen für die Teutonen, die derzeit noch um den Klassenerhalt kämpfen. Für den Offensivspieler spielte auch eine berufliche Perspektive für sich und seine Frau eine Rolle. „Das Gesamtpaket passt“, sagt Hagedorn, „und wir mussten schließlich auch für die Offensive etwas tun.“