Wasserball : Turbulente Szenen und zwei Rote Karten im Derby

Im Derby zwischend er SVK und Bayer ging es hoch her. Foto: mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Ein 8:8 reicht dem SV Bayer Uerdingen 08, um die SV Krefeld 72 auf den zweiten Platz der Zwischenrunde zu verweisen. Das Spiel war umkämpft, der Körpereinsatz extrem hoch. Das hatte Folgen.

(ths) Die SV Krefeld 72 hat binnen 48 Stunden ihre gute Topposition in der Wasserball-Zwischenrunde eingebüßt. Nach der 7:9-Hinspielniederlage beim SV Bayer Uerdingen 08 kam die SVK 72 zwei Tage danach beim Wiedersehen nicht über ein 8:8 hinaus. Damit verweist der SV Bayer den Lokalrivalen in der Abschlusstabelle der Zwischenrunde dank des direkten Vergleichs bei Punktgleichheit (beide 9:3) auf Rang zwei. In der Relegation zur A-Gruppe der Bundesliga trifft die SVK nun auf den Vorletzten SSV Esslingen.