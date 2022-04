Kreisliga Kempen und Krefeld : So ist die Lage der Teams in der Auf- und Abstiegsrunde

Der TSV Kaldenkirchen hat den Sprung in die Aufstiegsrunde geschafft. Foto: Fupa/Locke

Fussball-Kreisliga Die Kreisliga Kempen und Krefeld befindet sich in der entscheidenden Saisonphase und hat sich eine Auf- und Abstiegsrunde geteilt. Das sind die Ausgangssituationen für die Vereine der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Die Kreisliga A in Kempen und Krefeld wurde zum Start der Rückrunde in eine Auf- und eine Abstiegsrunde geteilt. Seit vergangenem Wochenende geht es also in die heiße Phase der Saison. Wir geben einen Überblick über die Situation der Vereine der Region:

VSF Amern II: Die Zweitvertretung der VSF beendete die Hinrunde auf Platz neun. Damit darf sich das Team von Trainer André Simons im letzten Saisonabschnitt mit den Topteams der Liga messen. Der Klassenerhalt ist durch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher. Aufstiegsambitionen werden die VSF aber wenig haben: Die Aufstiegsränge sind bereits über 20 Punkte entfernt.

TSV Kaldenkirchen: Auch Kaldenkirchen hat den Klassenerhalt bereits nach der Hinrunde klar gemacht. Gerade der starke Angriff mit 75 Treffern in 21 Spielen sicherte das vorletzte Ticket zur Aufstiegsrunde. Die obere Tabellenhälfte war vor der Saison ganz klar als Ziel formuliert worden. Auf den TSV wartet eine ruhige Rückrunde, bei der der Fokus von Trainer André Küppers schon auf nächster Saison liegen dürfte. Am Sonntag geht es gegen Tabellenführer SV St. Tönis, am Donnerstag darauf gibt es das direkte Duell mit den VSF Amern II.

Union Nettetal II: Die zweite Mannschaft des Oberliga-Teams hat die Aufstiegsrunde knapp verpasst. Ernsthafte Abstiegssorgen muss sich Union aber wohl nicht machen. Nach dem 2:2 gegen die TSF Bracht zum Auftakt steht Nettetal mit 27 Punkten auf dem zweiten Platz der Abstiegsrunde. Am kommenden Mittwoch kommt es dann gewissermaßen zum Topspiel gegen den Führenden der unteren Hälfte, Hellas Krefeld.

Rhenania Hinsbeck: Direkt hinter der Union steht Rhenania Hinsbeck. Am vergangenen Wochenende hat das Team von Trainer Michael Vieten das klare Signal gesendet, mit dem Abstieg nichts zu tun haben zu wollen. Gegen den VfL Willich II gab es einen 7:0-Kantersieg. Kriegt Hinsbeck diese Form in die kommenden Wochen transportiert, wird auch die Rhenania nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

SuS Schaag: Brenzliger könnte es bei SuS Schaag werden. Schaag geht zwar mit einer guten Ausgangslage von 21 Punkten in die letzte Saisonphase, der Auftakt ist aber schief gegangen. Beim Viktoria Anrath setzte es am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage, die auch Anrath noch einmal neuen Mut schöpfen lässt, die Abstiegsregion zu verlassen. Der Abstand zu einem der drei festen Abstiegsplätze beträgt für Schaag vier Punkte.

TIV Nettetal: Auch der TIV Nettetal steht bei 21 Punkten. Allerdings zeigt die Formkurve klar nach oben: Die vergangenen vier Spiele konnte der TIV für sich entscheiden. Die Belohnung sind nun vier Punkte Abstand zum Abstieg und die Entscheidung in der eigenen Hand zu haben. Am Sonntag steht gegen Viktoria Anrath ein wichtiges Spiel an.