Basketball : Kapitän Robin Naber spricht von verschenktem Sieg

Krefeld In der Aufstiegsrunde zur Basketball-Regionalliga verliert der SC Bayer 05 Uerdingen gegen TVJ Königshardt mit 54:55. Damit sind die Chancen, in der kommenden Saison nicht mehr in der Oberliga zu spielen, auf ein Minimum gesunken.

Nach der 54:55-Heimniederlage nach Verlängerung gegen den TVJ Königshardt müssen die Basketballer des SC Bayer 05 Uerdingen ihre Aufstiegsträume wohl begraben, auch wenn rechnerisch noch alles möglich ist. Es war nach der Heimpleite vor zwei Wochen gegen Mettmann-Sport bereits die zweite unerwartete Niederlage in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Drei Viertel lang konnten die Uerdinger Basketballer mit ihrer Leistung zufrieden sein. „Wir haben gut gespielt und nach dem 3. Viertel mit 40:30 geführt. Bis dahin hatten wir unser schnelles Spiel aufgezogen und den Gegner im Griff. Im letzten Viertel haben wir dann aufgehört schnell zu spielen, haben uns individuelle Fehler geleistet“, sagte Bayer-Kapitän Robin Naber nach der Niederlage gegen das Team aus Oberhausen. „Wir haben den Gegner eingeladen, ihn stark gemacht. So konnte Königshardt im letzten Viertel zum 53:53-Ausgleich kommen.“ Und diese Verlängerung nutzten die Gäste zum überraschenden Auswärtssieg in Uerdingen. Naber war enttäuscht, da man den Sieg regelrecht verschenkt habe.

Doch Trübsal blasen hilft nicht, denn in der Aufstiegsrunde geht es für die Uerdinger bereits am Donnerstagabend mit dem Nachholspiel beim TuS Hilden weiter. Die Begegnung sollte ursprünglich am 26. März stattfinden. Aufgrund von Coronafällen hatten die Uerdinger beim Verband einen Antrag auf Spielverlegung gestellt. Die Partie wird um 20.15 Uhr angepfiffen.

„Die Niederlage gegen Königshardt war eine bittere Pille“, sagt Naber und blickt nach vorn. „Nun haben mein Co-Kapitän und ich die Aufgabe, die Mannschaft positiv einzustimmen. Wir wollen unsere letzten vier Spiele in dieser Saison mit guten Ergebnissen absolvieren. Den Aufstieg müssen wir jetzt erst einmal abschreiben.“