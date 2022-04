Fußball-Landesliga : VfR Fischeln gehen die Körner aus

Krefeld Nach guter erster Halbzeit unterliegen die Grün-Weißen 1:3 beim TSV WaWa. Der Vorsprung auf die Abstiegszone schmolz dadurch auf sieben Punkte. Niklas Geraets traf für die Grün-Weißen.

(uwo) Der VfR Fischeln war in den letzten Wochen immer für eine Überraschung gut. Gestern zahlte die Elf von Trainer Kalli Himmelmann aber der schwierigen personellen Lage Tribut. Nach guter erster Halbzeit gingen den Krefeldern die Körner aus und kassierten beim TSV Wachtendonk-Wankum eine 1:3 (0:1)-Niederlage. Der Vorsprung auf die Abstiegszone schmolz dadurch auf sieben Punkte. Gelingt im nächsten Heimspiel gegen den Vorletzten VfL Rhede ein Sieg, sollte aber ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt getan sein.

Himmelmann setzte beim Tabellendritten auf eine defensivere Ausrichtung und schnelles Umschaltspiel bei Ballgewinn. Die Rechnung ging auch schnell auf. In die Tiefe geschickt erzielte Niklas Geraets die frühe Gästeführung (2.). Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ergaben sich so noch einige gute Vorstöße, die der VfR aber nicht gut zu Ende spielte. Knackpunkt der Begegnung war eine Schwächephase nach gut einer Stunde. Toshiki Otsuko verursachte in dieser Phase einen Fouelelfmeter, den Kai Baumeister zum Ausgleich verwandelte (57.). Nur drei Minuten später verschätzte sich die VfR-Defensive und Philipp Cox traf zum 2:1 (60.). Damit war das Spiel entschieden, denn es fehlten aufgrund von Coronapausen und Verletzungen Alternativen, die nochmal für Schwung hätten sorgen können. Das 3:1 ging auf das Konto von Markus Müller (86.).