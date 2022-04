3. Handball-Bundesliga : Bartmann und Hahn ragen heraus

Mit diesem Dreher vorbei am Hanauer Torwart erzielte der starke Steffen Hahn einen seiner elf Treffer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein gewann sein erstes Heimspiel der Aufstiegsrunde gegen die HSG Hanau vor 1065 Zuschauern mit 36:31 (17:14) und wahrt so seine Chance auf einen der beiden ersten Plätze in der Süd-Gruppe.

Von H.-G. Schoofs

Als Torwart Sven Bartmann und Rechtsaußen Steffen Hahn nach dem 36:31 (17:14)-Erfolg der HSG Krefeld gegen Hanau in einer Traube junger Fans standen und Autogramme schreiben mussten, war klar, warum. Denn beide Akteure waren zuvor aufgrund ihrer herausragenden Leistung zum „Man of the Match“ gekürt worden. Auch ihre Teamkollegen boten in diesem wichtigen Heimspiel der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga eine souveräne Leistung und waren in der Glockenspitzhalle vor 1065 Zuschauern jederzeit Herr der Lage. Nach der Auftaktniederlage in Pfullingen zeigten die Eagles ihr wahres Gesicht und bleiben im Rennen um die Halbfinal-Teilnahme.

Neben Rechtsaußen Mike Schulz fehlte mit Andrej Obranovic ein wichtiger Mann für die Abwehr und im Rückraum. Dank der medizinischen Abteilung konnte der leicht angeschlagene Matija Mircic auflaufen. Bei den Gästen fehlte der Stammtorwart Schermuly und Rückraum-Akteur Pillmann.

statistik HSG: Bartmann, Hasenforther, Hüttel - Krings (7), Novickis, Schnalle, Schneider (7), Noll (4), Hahn (11), Kübler, Molz, Braun, Brüren (6/2), Jagieniak (1), Mircic.

Die Krefelder erwischten einen perfekten Start. Torwart Bartmann gelang gleich beim ersten Torwurf der Gäste eine Parade und hielt kurz darauf auch deren ersten Siebenmeter. Ab der 12. Minute folgte der erste große Auftritt von Hahn, der mit einem Dreher, einem Heber und zwei weiteren Treffern in Folge die Eagles mit 9:7 in Führung brachte. Bis zur Pause blieben die Gastgeber in Führung. Zu dem Zeitpunkt hatte Alexander Kübler schon geduscht, der in der 23. Minute die Rote Karte sah. Eine zu harte Entscheidung, die seine Mitspieler aber mental wegsteckten.

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer einen starken Auftritt der Gelb-Schwarzen, die durch einen Treffer von „KC“ Brüren zum ersten Mal mit vier Toren enteilten (28.). Dann setzte Hahn mit vier weiteren Treffern seine Torejagd bis zum 24:19 (41.) fort. In der 53. Minute verpasste er einen Sieben-Tore-Vorsprung. Dann wäre die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen gewesen. Vier Minuten später fiel die Vorentscheidung, als Torwart Bartmann beim Stande von 32:29 einen freien Wurf parierte und Brüren im Gegenzug für die Krefelder traf. Da kochte die Glockenspitzhalle. Am Ende feierten die Eagles gemeinsam mit den Fans diesen wichtigen Heimsieg.

„Wir wollten nach dem Pfullingenspiel eine Reaktion zeigen, das haben wir gemacht. Wir haben die technischen Fehler minimiert und das umgesetzt, was wir unter der Woche erarbeitet haben“, sagte Torjäger Hahn nach dem Spiel. Druck habe das Team schon in der Woche beim Training nicht gespürt. Auch Torwart Bartmann war hinterher sehr zufrieden: „Wir hatten von Anfang an das Spiel in der Hand. Persönlich bin ich gut ins Spiel gekommen. Das ist besser, als wenn man sich so reinkämpfen muss.“

Hanaus Trainer Oliver Lücke sagte nach dem Spiel: „Es hat mal wieder Spaß gemacht, in einer vollen Halle zu spielen. Krefelds Sieg ist verdient. Wir haben alles herausgeholt, was wir in uns hatten. Wir können uns nichts vorwerfen. Die Jungs, die wir noch hatten, sind an ihre Leistungsgrenze gegangen.“

Eagles-Coach Maik Pallach bedankte sich bei den Zuschauern: „Danke, das war super, wie ihr uns unterstützt habt. Hanau hat sich nie aufgegeben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir hatten hinten heraus immer die richtige Antwort. Natürlich war das für beide Teams ein richtiges Druckspiel. Der Verlierer hat so gut wie keine Chance mehr auf die ersten beiden Plätze.“