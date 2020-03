Handball : HSG verpflichtet mit Carlos Marquis ein großes Talent

Krefeld Der 18-jährige Rückraumspieler kommt aus Dormagen und soll nächste Saison das Spiel der Eagels mit lenken.

(RP) Immer weiter schreiten die Kaderplanungen der HSG Krefeld für die kommende Spielzeit voran. Die Schwarz-Gelben betonen dabei auch weiterhin den Fokus auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Zu dieser Kategorie zählt ohne Frage auch die jüngste Neuverpflichtung, die erste für den Sommer. Nach intensiven Verhandlungen nahmen die Eagles nun Carlos Marquis unter Vertrag. Der 1,81 m große und 77kg schwere Rückraum-Mittelspieler steht aktuell im A-Jugend-Bundesliga-Team des TSV Bayer Dormagen und spielt mit diesem um die Deutsche Meisterschaft. Im Sommer will er dann die ersten Schritte im Seniorenhandball wagen. Der 18-Jährige wurde am 29.6.2001 in Schwerte geboren und kam über das Nachwuchsleistungszentrum Ahlen schließlich nach Dormagen.

Der so gelobte selbst freut sich ebenfalls auf seine neue Aufgabe. „Die Gespräche mit Stefan Nippes waren sehr positiv und mich hat einfach das kurz- und mittelfristige Konzept überzeugt. Ich glaube, dass ich in Krefeld das Vertrauen und die Zeit bekomme, mich zu entwickeln. Ich denke, es ist die optimale Möglichkeit für mich, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich freue mich darauf, mit der HSG in der nächsten Saison anzugreifen“, sagt der junge Rechtshänder selbst. Mit ihm haben die Eagles bereits vier Spieler im Alter von 20 Jahren oder jünger neu unter Vertrag genommen, um sich für die mittelfristige Zukunft optimal aufzustellen.