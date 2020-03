Eishockey : „Keiner in Deutschland kann mehr bieten“

Krefeld Der Sportvorstand und Trainer zieht ein positives Saison-Zwischenfazit und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Das KEV-Gewächs Tim Stützle spielt nun in Mannheim. Was muss passieren, dass solche Talente in Krefeld bleiben?

Schmitz: Ja, denn wir bieten Leistungssport ab der U17, wo wir in den Top--Vier in Deutschland sind. In der U20 sind wir in den Top-Acht. Die U23 in der Oberliga, das ist in ganz Deutschland einzigartig. Wir bieten einen engen Austausch mit unserem Kooperationspartner Löwen Frankfurt, der aktuellen Nummer Eins in der DEL 2, und haben für alle als ganz großes Ziel die Pinguine in der DEL. Es gibt keine Organisation in Deutschland, die mehr anbieten kann.