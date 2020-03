Handball-Oberliga : Adler unterliegen im Spitzenspiel

Für Adler-Spieler Jonathan Steinkuhl (Nr. 2) und seine Mannschaftskollegen war es schwer im Spitzenspiel der Handball-Oberliga gegen Borussia Mönchengladbach im Angriff durchzukommen. Foto: Dirk Jochmann/Dirk kamp

Beim 30:35 gegen Borussia Mönchengladbach machten die Königshofer Handballer zu viele Fehler im Angriff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Einen gebrauchten Tag erwischten die Adler Königshof am Samstagabend im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Als in der Halbzeit beim Stand von 14:18 aus Sicht der Krefelder der Rechner, auf dem der Spielbericht geführt wurde, abstürzte und nicht mehr zu starten war, passte dies zu einem Tag, an dem insgesamt wenig zusammenlief. Am Ende stand eine 30:35-Niederlage, bei der die Torschützen nicht aufgezeichnet wurden.

„Wir haben nach langer Zeit mal wieder gesehen, dass wir ein junges Team sind, das gegen eine erfahrene Mannschaft gespielt hat“, sagt Trainer Marius Timofte. Seine Mannschaft musste sich an diesem Tage einer Mannschaft beugen, die schlicht eine bessere Leistung bot. „Unser Problem war aber, trotz 35 Gegentoren, nicht die Abwehr. In dieser standen wir eigentlich ziemlich gut. Aber in der Offensive haben wir viel zu viele Fehler gemacht und viel zu viele klare Chancen ungenutzt gelassen. Und dadurch haben wir Gladbach immer wieder leichte Tore im Konter zugelassen“, erläutert der Rumäne.

Immerhin aber gab es für die Adler einen positiven Aspekt, denn nach schier unendlicher Leidenszeit aufgrund einer Entzündung am Schienbein gab Elias Eiker nach nur einer Woche Training sein Comeback. „Natürlich hat er nur ein paar Minuten gespielt, denn er hat lange nicht trainiert. Aber es ist schön, dass er langsam wieder rein kommt“, freut sich der Trainer, der entgegen der Erwartungen auch auf Florian Lindenau im Tor bauen konnte, der sich nach Krankheit in den Dienst des Teams stellte. Als Problem machte er auch aus, dass die Spiele mit Harz stattfinden, das Training jedoch ohne. „Das war klar zu sehen“, sagt Timofte.

Besser als bei den Adlern lief es für den TV Oppum, der im Auswärtsspiel beim TV Langenfeld II mit 24:22 (14:11) siegte. Dabei allerdings waren auch die Verantwortlichen der Gäste nicht ganz zufrieden. „Wir haben heute in der Abwehr gut gestanden. Aber im Angriff haben wir viel zu viele Fehler gemacht. Wir haben keine Lösungen gefunden und auch zu viele freie Chancen vergeben“, sagt Kapitän Gerrit Held in Vertretung des verhinderten Trainers Ljubomir Cutura.

Die Gäste kamen zunächst schwer in die Partie und lagen nach gut sieben Minuten mit 1:3 zurück. Fortan aber kontrollierte die starke Deckung das Geschehen und so folgte bereits in der 11. Minute die 4:3-Führung, die die Grün-Weißen bis zum Spielende nicht mehr abgaben. „Auch wenn es gegen Langenfeld nicht unsere beste Leistung war, haben wir insgesamt jetzt eine gute Position erreicht. Wir haben einen sehr schmalen Kader und finden doch immer wieder Wege, Spiele zu gewinnen. Damit stehen wir im absolut gesicherten Mittelfeld und können mit der Saison bis hierhin sehr zufrieden sein“, befindet Held.