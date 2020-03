Handball Zweite Bundesliga : HSG Krefeld kann Coburg immerhin kurz ärgern

Die Neuzugänge Paul Skopura (Nr. 17) und Sven Eberlein (Nr. 44) waren belebende Elemente bei der Abwehrarbeit gegen HSC Coburg. Foto: Jochmann, Dirk (dj)/Dirk Kamp

Der designierte Absteiger aus der Zweiten Handball-Liga bringt den Tabellenführer in der zweiten Halbzeit für acht Minuten ins Wanken.

Nach dem Schlusspfiff zeigte der Endstand vom Spiel zwischen der HSG Krefeld und dem HSC Coburg, dass es in der Zweiten Handball-Bundesliga in der Glockenspitzhalle zu keiner Überraschung gekommen ist. 23:35 lautete das Ergebnis aus Sicht der Gastgeber. Dennoch überrascht es nicht, dass die deutlich unterlegenen Eagles mit großem Applaus von den 518 Zuschauern verabschiedet wurden, die damit den 60-minütigen Kampf gegen den Tabellenführer honorierten.

„Heute hat man gesehen, wieso Coburg auch Tabellenführer ist“, bilanzierte HSG-Trainer Felix Linden nach der Partie. Sein Plan, den Spielfluss der Gäste in der Abwehr durch kleine Fouls aus dem Rhythmus zu bringen, ging von Beginn an nicht auf. Coburg stellte in der eigenen Abwehr einen großen Innenblock, der die Krefelder Angreifer immer wieder zu Fehlern zwang. Vor allem HSG-Torjäger Kevin-Chistopher Brüren wurde immer wieder geschickt aus dem Spiel genommen. Anschließend wurde dann mit Tempospiel schnell in Richtung Krefelder Tor gespielt Zum Glück war Norman Toth im Gehäuse der Krefelder von Beginn an schon auf Betriebstemperatur. Der Ungar vereitelte im ganzen Spiel mit seinen insgesamt elf Paraden – davon drei Siebenmeter – ein ums andere mal gute Torchancen der Coburger und verhinderte Anfangs so einen noch größeren Abstand, der zwischenzeitlich auf zehn Tore angewachsen war. Zum Ende der ersten Halbzeit kamen die Krefelder zu ihrem ersten Momentum, bei dem Kreisläufer Paul Skopura gleich dreimal hintereinander traf.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Eagles trotz Unterzahl gut aus der Kabine und noch einmal heran. Spätestens nach dem 20:23 durch Henrik Schiffmann in der 43. Minute war dann auch das Publikum wach und feuerte die Gastgeber lautstark an. „Coburg ist richtig nervös geworden und hat viel verworfen. Das war eine tolle Teamleistung von uns, aber am Ende ist uns auch die Kraft ausgegangen und die Niederlage doch etwas zu hoch ausgefallen. Aber immerhin haben wir Coburg ein bisschen geägert“, sagte Skopura.

In der Schlussphase setzte Linden dann alles auf eine Karte und stellte seine Abwehrreihe offensiver auf. „Wir haben da in Unterzahl gespielt, da ziehe ich immer einen Spieler mehr nach vorne, um schneller in den Angriff wechseln zu können. Das geht mal gut, manchmal eben nicht. Wir wollten uns nicht geschlagen geben und sind das Risiko eingegangen“, erklärte der Krefelder Übungsleiter danach. Doch gerade in dieser wichtigen Phase leistete sich Krefeld einige technische Fehler, die Coburg erbarmungslos ausnutzte. Auffällig war auch, dass es immer wieder Siebenmeter-Pfiffe für Coburg gab, während für die Krefelder Seite eben diese bei fragwürdigen Situationen ausblieben. „So Spiele hat man, das passiert. Unglücklich, dass wir keinen Siebenmeter bekommen haben, aber das hat das Spiel nicht entschieden“, erklärte der an diesem Tag ohne Treffer gebliebene HSG-Torjäger Kevin-Christopher Brüren. Ein großes Lob gab es dagegen auf berufenem Munde. „Coburg ist absoluter absoluter Aufstiegsaspirant, man hat uns am Anfang die Nervosität angemerkt. Aber gerade was die jüngeren Spieler geleisteten haben, war toll. Darauf lässt sich aufbauen, da kann sich Krefeld drauf freuen“, sagte ex HSG-Kapitän Marcel Görden nach dem Spiel, das es als Zuschauer beiwohnte.